Nuova mappa di Roma | da Talenti all'Africano 332 quartieri urbani 22 rioni e 100 zone funzionali
È stata presentata in Campidoglio la nuova mappa di Roma, che suddivide la città in 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionali. La mappa copre aree come Talenti e l’Africano, offrendo una visione dettagliata della suddivisione territoriale. Il sindaco ha definito questa iniziativa come un passo importante per conoscere meglio la città.
In Campidoglio è stata presentata la nuova Mappa dei Quartieri di Roma. Il sindaco Gualtieri: "Un passo importante per conoscere meglio la città". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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È stata presentata oggi in Campidoglio la nuova mappa dei Quartieri di Roma, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri. Il nuovo assetto individua 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionali. Info ow.ly/CYqk50ZlBPL x.com
Roma Capitale presenta la nuova mappa dei quartieri: Un lavoro ciclopico. Guarda la mappa completaIl nuovo assetto individua 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionali, offrendo una rappresentazione aggiornata della città e delle comunità che la abitano ... dire.it
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