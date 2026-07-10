Ospedale della Fratta una Care room per gestire il delirium nei pazienti anziani

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo spazio, denominato Care Room, è stato aperto nell’ospedale della Fratta per il trattamento del delirium nei pazienti anziani ricoverati nel reparto di Medicina Interna. La struttura mira a prevenire e gestire meglio il delirium, favorendo percorsi assistenziali più centrati sulla persona. La Care Room rappresenta un intervento innovativo dedicato alla cura degli anziani, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e ridurre le complicanze legate a questa condizione.

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Arezzo, 10 luglio 2026 –  Una Care Room per prevenire e gestire il delirium nelle persone anziane ricoverate nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale della Fratta con l’obiettivo di promuovere percorsi assistenziali innovativi orientati alla centralità della persona. La stanza è stata allestita grazie all’intervento di medici e personale infermieristico del reparto che hanno avviato una raccolta fondi interna per creare e rendere accogliente il luogo nel quale la persona anziana, ricoverata in Medicina interna, può incontrare e trascorrere qualche ora con la propria famiglia. Una raccolta alla quale ha dato il proprio sostegno anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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