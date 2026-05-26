A Geriatria nasce uno spazio all’avanguardia | la ' Delirium Room' rivoluziona l’assistenza ai pazienti fragili
È stata inaugurata una nuova area all’interno di un reparto di geriatria chiamata 'Delirium Room'. Si tratta di uno spazio progettato per migliorare l’assistenza ai pazienti fragili, con particolare attenzione a chi può sviluppare deliri o confusione. L’obiettivo è creare un ambiente ospedaliero più adatto alle esigenze di queste persone, riducendo i rischi e facilitando il loro trattamento.
Cambiare il volto dell’assistenza geriatrica partendo da un principio fondamentale: non è il paziente fragile a dover correre il rischio di non adattarsi all’ospedale, ma è l’ambiente ospedaliero che deve trasformarsi per accogliere e proteggere le sue vulnerabilità. Con questo obiettivo nasce la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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