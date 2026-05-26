A Geriatria nasce uno spazio all’avanguardia | la ' Delirium Room' rivoluziona l’assistenza ai pazienti fragili

Notizia in breve

È stata inaugurata una nuova area all’interno di un reparto di geriatria chiamata 'Delirium Room'. Si tratta di uno spazio progettato per migliorare l’assistenza ai pazienti fragili, con particolare attenzione a chi può sviluppare deliri o confusione. L’obiettivo è creare un ambiente ospedaliero più adatto alle esigenze di queste persone, riducendo i rischi e facilitando il loro trattamento.