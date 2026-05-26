A Forlì è stata inaugurata una nuova Delirium Room, uno spazio dedicato a stimoli sensoriali per pazienti fragili. La stanza utilizza luci soffuse e suoni calmanti per aiutare a prevenire il delirio. Il metodo Snoezelen, applicato in questa struttura, mira a ridurre l’impiego di farmaci sedativi, offrendo un ambiente che favorisce il relax e la stabilizzazione dei pazienti.

? Domande chiave Come può la luce e il suono prevenire il delirio?. Perché il metodo Snoezelen riduce l'uso di farmaci sedativi?. Chi sono i familiari che diventano alleati terapeutici nel reparto?. Quanto incide l'ambiente ospedaliero sulla salute dei pazienti fragili?.? In Breve Metodo Snoezelen usa stimoli visivi, sonori e aromaterapia per ridurre farmaci e contenzioni.. Associazione Alive e Anioc hanno donato attrezzature tecnologiche e impianti per la stanza.. Il delirium colpisce il 50-80% dei pazienti in terapia intensiva o post-chirurgia.. Team integrato include medici, infermieri, psicologi e un nuovo terapista occupazionale.. Francesco Sintoni, Giuseppe Benati, Gianni Bisulli e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini hanno inaugurato martedì la nuova Delirium Room presso l’Unità operativa di Geriatria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, nuova Delirium Room: stimoli sensoriali per i pazienti fragili

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