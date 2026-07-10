Oroscopo di oggi 10 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 10 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Circostanze delicate nell’ambito della famiglia richiedono praticità e concretezza: per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Sempre presenti, dove richiesto. Sul lavoro qualcuno o qualcosa ci infastidisce? Evitiamo elucubrazioni mentali, diamo un nome al disagio. Toro. 214 – 205 L’intuizione fornita da Mercurio, che oggi si rapporta con la Luna, ci permette di fiutare un ottimo affare e di raccoglierne immediatamente i frutti. Andiamo oltre l’orgoglio del nostro angusto orizzonte, per appianare una controversia lavorativa. Gemelli. 215 – 216 Affrontare le polemiche domestiche e sentimentali con un atteggiamento meno di pancia ci consente di stipulare un armistizio o una tregua duratura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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