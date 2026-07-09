Oroscopo di domani 10 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Il 10 luglio 2026, l’oroscopo di Barbanera segnala che le situazioni familiari richiedono praticità e concretezza. Per questa giornata, si evidenziano circostanze delicate che coinvolgono il contesto familiare, mentre si sottolinea la capacità di affrontarle con pragmatismo. Non sono riportate altre previsioni specifiche per gli altri segni o dettagli ulteriori.

A cura di Barbanera Aggiornato il 9 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Circostanze delicate nell’ambito della famiglia richiedono praticità e concretezza: per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Sempre presenti, dove richiesto. Sul lavoro qualcuno o qualcosa ci infastidisce? Evitiamo elucubrazioni mentali, diamo un nome al disagio. Toro. 214 – 205 L’intuizione fornita da Mercurio, che oggi si rapporta con la Luna, ci permette di fiutare un ottimo affare e di raccoglierne immediatamente i frutti. Andiamo oltre l’orgoglio del nostro angusto orizzonte, per appianare una controversia lavorativa. Gemelli. 215 – 216 Affrontare le polemiche domestiche e sentimentali con un atteggiamento meno di pancia ci consente di stipulare un armistizio o una tregua duratura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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