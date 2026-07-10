Il nuovo singolo di Oriana Bonajuto, intitolato “A tu per tu”, è stato pubblicato venerdì su tutte le piattaforme digitali. La cantante ha scelto di condividere un brano che si presenta come una confessione senza filtri, dopo mesi di silenzio. La canzone si distingue per il tono diretto e l’approccio sincero, offrendo un’interpretazione immediata delle emozioni dell’artista.

Dopo mesi di attesa, Oriana Bonajuto rompe il silenzio e lo fa nel modo più diretto possibile con “A tu per tu”, il nuovo singolo disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali. L’artista di origini napoletane ha parlato del nuovo lavoro discografico a GBT Magazine con Davide Zardi. Di cosa parla “A tu per tu”?. “A tu per tu” è un dialogo nudo, senza intermediari. Oriana mette da parte metafore e giri di parole per raccontare quel momento in cui due persone si tolgono la maschera e si dicono tutto. Voce graffiata, produzione minimale e un ritornello che resta addosso: il brano è pensato per arrivare dritto allo stomaco.” Le parole di Oriana sui contenuti e il sound. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Oriana Bonajuto, “A tu per tu”: il nuovo singolo, una confessione senza filtri

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