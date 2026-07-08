Tu m’he lassato il nuovo singolo estivo di Monica Sarnelli

Tu m’he lassato racconta l’estate musicale di Monica Sarnelli tra nuovi inediti e un videoclip ricco di energia.. La grande estate di Monica Sarnelli prende il via con una serie di live in tutta la Campania e con l’uscita del videoclip di “Tu m’he lassato”, secondo singolo estratto da Duemilaventisei, il nuovo album di inediti già disponibile sul Canale YouTube della Zeus Record. Un progetto che intreccia generazioni, sensibilità artistiche e una visione musicale che continua a rinnovarsi. Un brano nato da una collaborazione intensa. “Tu m’he lassato” è scritto da Antonio Brugnano e Francesca Andreano, in arte Fuliggine, figlia della Sarnelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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