Tu m’he lassato il nuovo singolo estivo di Monica Sarnelli

Da gbt-magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tu m’he lassato racconta l’estate musicale di Monica Sarnelli tra nuovi inediti e un videoclip ricco di energia.. La grande estate di Monica Sarnelli prende il via con una serie di live in tutta la Campania e con l’uscita del videoclip di “Tu m’he lassato”, secondo singolo estratto da Duemilaventisei, il nuovo album di inediti già disponibile sul Canale YouTube della Zeus Record. Un progetto che intreccia generazioni, sensibilità artistiche e una visione musicale che continua a rinnovarsi. Un brano nato da una collaborazione intensa. “Tu m’he lassato” è scritto da Antonio Brugnano e Francesca Andreano, in arte Fuliggine, figlia della Sarnelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

tu m8217he lassato il nuovo singolo estivo di monica sarnelli
© Gbt-magazine.com - Tu m’he lassato, il nuovo singolo estivo di Monica Sarnelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO (Official Video - Sanremo 2026)

Video Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO (Official Video - Sanremo 2026)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monica Sarnelli presenta Duemilaventisei, il nuovo album

Leggi anche: Noemi presenta il suo nuovo singolo estivo "Tu cosa fai questa sera". Con sonorità alla Raffaella Carrà. Il video di Amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web