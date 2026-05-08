A tu per tu con il lupo | nuovo avvistamento nel cuore della notte in periferia

Nella notte, un automobilista ha segnalato di aver incontrato un lupo nei pressi di Case Cicognani, vicino a Forlimpopoli. L'animale è stato visto vicino alla rotonda tra via Selbagnone e via Meldola. Si tratta dell’ultimo di una serie di avvistamenti che si sono verificati nella zona periferica della città, con i lupi che continuano a muoversi silenziosi tra le aree urbane e rurali.

I lupi continuano a muoversi silenzioso tra le maglie della periferia forlivese. L'ultimo avvistamento, in ordine di tempo, è avvenuto a Case Cicognani, alle porte di Forlimpopoli: qui un’automobilista ha incrociato l'animale nei pressi della rotonda tra via Selbagnone e via Meldola. Non si.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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