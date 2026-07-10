Nella prossima stagione televisiva, due programmi iconici della rete torneranno in onda. La conferma è arrivata ieri da un rappresentante di Mediaset durante la presentazione dei palinsesti 2026-2027. Si tratta di “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”, due game-show che avevano già avuto una lunga presenza in passato. La messa in onda di entrambi è prevista per la prossima stagione, senza ulteriori dettagli sul formato o le date di ripresa.

Nella prossima stagione televisiva Mediaset rispolvererà due game-show iconici della sua storia: Ok il prezzo è giusto e Passaparola. La notizia, nell’aria da tempo, è stata confermata ieri da Pier Silvio Berlusconi, presidente di Mfe (Media For Europe), in occasione della presentazione dei palinsesti 2026-2027 del Biscione. Non è ancora noto chi saranno i conduttori dei due programmi. Iva Zanicchi, che condusse Ok il prezzo è giusto dal 1987 al 2000, ha 87 anni, mentre Passaparola, guidato da Gerri Scotti dal 1999 al 2008, è già impegnato nella fascia access prime time con La Ruota della Fortuna. Proprio il successo riscosso dal rilancio di quest’ultima trasmissione ha probabilmente convinto il Gruppo a puntare sui due grandi ritorni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ora è ufficiale: tornano in tv “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”

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Non sono più semplici indiscrezioni: ora c'è la conferma dell'ad di Mediaset #PiersilvioBerlusconi. Ok, il prezzo è giusto e Passaparola torneranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. #Mediaset #Canale5 #OkIlPrezzoEGiusto #Passaparola #Televisione x.com

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