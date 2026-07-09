Passaparola e Ok il prezzo è giusto tornano su Canale 5 | il nodo è la conduzione

Mediaset ha annunciato il ritorno di Passaparola e Ok il prezzo è giusto nella stagione 2026-2027. Entrambi i programmi torneranno su Canale 5, che punta a riproporre quiz storici dopo il successo ottenuto con la Ruota della Fortuna. La rete ha confermato che la principale incognita riguarda la conduzione dei due show.

Mediaset ufficializza il ritorno di Passaparola e Ok il prezzo è giusto nella stagione 20262027. Dopo il boom della Ruota della Fortuna, Canale 5 punta sui quiz storici. Il nodo resta la conduzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CANALE 5 PUNTA SU PASSAPAROLA E OK IL PREZZO È GIUSTO PER IL PRESERALECanale 5 ha registrato puntate di Passaparola e Ok il prezzo è giusto in vista di una possibile programmazione in preserale.

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Passaparola e Ok il prezzo è giusto tornano su Canale 5: il nodo è la conduzioneMediaset ufficializza il ritorno di Passaparola e Ok il prezzo è giusto nella stagione 2026/2027. Dopo il boom della Ruota della Fortuna, Canale 5 punta sui quiz storici. Il nodo resta la conduzione. fanpage.it

Palistesti Mediaset 2026-2027: da Passaparola a Ok il prezzo è giusto! Ecco i nuovi programmi reddit

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