Mediaset ha annunciato il ritorno di alcuni programmi storici come Passaparola e Ok il prezzo è giusto. Tra le novità, anche la nuova formula dell’Isola dei Famosi, definita più efficiente. Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un rinnovamento del palinsesto, confermando anche le prossime edizioni di programmi come Grande Fratello Vip e Chi vuol essere milionario. Durante un intervento pubblico, ha espresso disappunto riguardo a un commento di Trump, affermando di essersi sentito offeso e di sostenere la posizione della premier.

Milano, 9 luglio 2026 - Dalle conferme di Grande Fratello Vip, This is me, Chi vuol essere milionario e La Ruota della Fortuna sino al ritorno di Passaparola e Ok il prezzo è giusto passando per la nuova formula dell’Isola dei Famosi - per la quale “abbiamo cambiato formula, scegliendo una strada nuova e più efficiente. Anche la conduzione sarà diversa, proprio per provare a innovare il format. Potrebbe trovare spazio tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, oppure direttamente nei primi mesi del 2027" ha spiegato Pier Silvio Berlusconi - e a tante proposte di approfondimento, cinema e intrattenimento: i palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva sono ricchi di spunti e anche novità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Palinsesti Mediaset, tornano ‘Passaparola’ e ‘Ok il prezzo è giusto’. Pier Silvio Berlusconi apre ad Amadeus e attacca Trump: “Mi sono sentito offeso, sto con Meloni”

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