Opere America’s Cup Bagnoli definizioni poco chiare rendono oscura l’operazione

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Conferenza dei servizi del 25 novembre 2025, sono stati discussi i lavori relativi all’America’s Cup a Bagnoli. Sono state fatte distinzioni tra opere temporanee, definitive e anticipate, ma le definizioni risultano poco chiare e creano confusione. Alcuni enti invitati hanno espresso pareri contrastanti, senza riuscire a chiarire completamente quali interventi siano effettivamente conclusi, quali ancora in corso e quali siano solo previste.

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Tempo di lettura: 5 minuti di Antimo Di Martino* Opere per l’America’s Cup: scopriamo quali siano le opere indicate come temporanee, quali quelle definitive, quali quelle considerate come anticipatorie analizzando i pareri di alcuni enti invitati alla Conferenza dei servizi del 25112025. Per capire la reale entità di queste tipologie di opere abbiamo analizzato alcuni pareri rilasciati da alcuni Enti invitati a partecipare alla conferenza dei servizi del Novembre 2025, quella che fu seguita dal decreto commissariale n 10 del 1° Dicembre 2025 che approvò definitivamente le opere da doversi realizzare. Tra le opere citiamo in particolare quelle relative al pacchetto di copertura che sovrasta il capping. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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America's Cup a Bagnoli. Le ragioni di una protesta a Di Prima Mattina

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