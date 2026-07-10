Opere America’s Cup Bagnoli definizioni poco chiare rendono oscura l’operazione

Notizia in breve

Durante la Conferenza dei servizi del 25 novembre 2025, sono stati discussi i lavori relativi all’America’s Cup a Bagnoli. Sono state fatte distinzioni tra opere temporanee, definitive e anticipate, ma le definizioni risultano poco chiare e creano confusione. Alcuni enti invitati hanno espresso pareri contrastanti, senza riuscire a chiarire completamente quali interventi siano effettivamente conclusi, quali ancora in corso e quali siano solo previste.