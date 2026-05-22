America' s Cup il sopralluogo di Manfredi | Bagnoli sta cambiando volto

Il sindaco di Napoli ha effettuato un sopralluogo a Bagnoli per monitorare i lavori in corso in vista dell’America’s Cup 2027. Le operazioni di sviluppo dell’area sono ancora in corso, con interventi che interessano diverse zone della zona. L’obiettivo è preparare il territorio per l’evento internazionale, coinvolgendo lavori di riqualificazione e infrastrutture. La visita si inserisce in un cronoprogramma che mira a verificare l’avanzamento delle attività e lo stato di avanzamento delle opere.

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Proseguono i lavori a Bagnoli in vista dell'America's Cup 2027. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. «Bagnoli sta cambiando volto davvero. Avanzano in modo concreto e visibile i lavori di bonifica e rigenerazione: una svolta che finalmente indica una prospettiva a un’area strategica della nostra città. In questo percorso, la possibilità di ospitare la pre-regata dell’America’s Cup a settembre 2026 e poi la regata nel 2027 rappresenta una straordinaria opportunità per tutto il territorio: un’occasione per mostrare al mondo una Napoli che si trasforma e guarda al futuro con l’obiettivo di restituire il mare ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup, il sopralluogo di Manfredi: «Bagnoli sta cambiando volto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bagnoli, sopralluogo della commissione urbanistica col sindaco Manfredi Sullo stesso argomento America's Cup, Manfredi su Bagnoli: "È un'opera troppo importante per poter essere messa in discussione"Il sindaco è intervenuto in prefettura a margine della firma di un protocollo di legalità per gli interventi in corso di realizzazione nell'area di... America's Cup, iniziano i dragaggi a BagnoliQuest'estate nel golfo di Napoli ci sarà l'antipasto della Coppa America vera e propria che scatterà nel 2027. America's Cup, il sopralluogo di Manfredi: Bagnoli sta cambiando voltoProseguono i lavori a Bagnoli in vista dell'America's Cup 2027. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento ... ilmattino.it America’s Cup oggi in tv, Regate preliminari 2026: orari 22 maggio, programma, streamingOggi venerdì 22 maggio (a partire dalle ore 15.00) si disputano le prime regate preliminari della America's Cup: il lungo cammino che conduce alla ... oasport.it