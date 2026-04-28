Bagnoli via i detriti ?Sigilli? alla colmata | nasce una terrazza per l' America' s Cup

A Bagnoli, i lavori per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della colmata sono iniziati, con l’obiettivo di trasformarla in una terrazza dedicata all'America’s Cup. La piattaforma, che si trova nel golfo di Bagnoli, risale al 1962 e nel corso degli anni ha subito interventi di sigillatura. Entro la fine del 2025, si prevede di completare le operazioni di rimozione e restyling.

Il 31 dicembre del 2025 quella piattaforma in mezzo al golfo di Bagnoli chiamata “colmata a mare” era identica a se stessa e dimostrava tutti i suoi 63 anni di vita, la costruzione è iniziata nel 1963. Oggi 29 aprile del 2026 non esiste più, è un’altra cosa, è stata trasformata in una terrazza a mare. Cuore pulsante di tute le bonifiche e base operativa dei team della Coppa America di vela. Non più colmata perché bonificata con la tecnica del “capping”, tappetini isolanti capaci di contenere anche eventuali fuoriuscite di materiale di risulta dell’ex fabbrica del ferro. Sono state già installate le piattaforme dove si appoggeranno gli hangar per la manutenzione delle formula uno del mare.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bagnoli, via i detriti. ?Sigilli? alla colmata: nasce una terrazza per l'America's Cup Notizie correlate “Nella colmata mettiamoci Manfredi”, a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l’America’s CupLa scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup nel quartiere. America’s Cup: rete cittadini Bagnoli non andrà alla riunione oggi in PrefetturaLa rete degli abitanti di Bagnoli e dei movimenti non parteciperà alla riunione di oggi in Prefettura sull’America’s Cup. Panoramica sull’argomento America’s Cup, al via i cantieri nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli per l’energia al villaggioAl via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell’America’s Cup. Interessate diverse strade di Bagnoli e Fuorigrotta. Lavori fino a giugno. Al via i cantieri nelle strade ... fanpage.it Bagnoli, via alla bonifica nell’area della colmata: «Ora rinasce il quartiere»I cantieri di bonifica dei suoli nel resto del sito dell’area ex Italsider a Bagnoli già erano partiti, ma da ieri è ufficialmente aperto il cantiere della Coppa America di vela con la bonifica ... ilmattino.it