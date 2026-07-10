Omicidio Sanremo Filippo Oldani confessa il delitto della madre Lorella Capano | l' 11 luglio l' autopsia sulla salma

Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, trovata morta il 6 luglio nell’appartamento di famiglia con segni di strangolamento. L’autopsia sul corpo della donna è programmata per l’11 luglio.

Sabato 11 luglio è prevista l’autopsia sul corpo della donna, trovata senza vita lo scorso 6 luglio nell’appartamento di famiglia, con evidenti segni di strangolamento Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Sanremo. Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Sanremo, Filippo Oldani confessa omicidio della madre Lorella Capano: arresto convalidato

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