Lorella Capano uccisa a Sanremo | il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidio

Il 10 luglio 2026 si è appreso che Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata nel corso delle indagini e confermata dagli inquirenti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’omicidio o sui motivi che hanno portato all’atto. La polizia prosegue le verifiche sul caso.

10 luglio 2026 – Svolta nel caso dell’omicidio di Sanremo. Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento di via Hope, a Sanremo. Il ventenne, residente a Cusago vicino Milano, aveva sempre negato di avere ammazzato la donna, ma è crollato durante l'udienza davanti al gip Massimiliano Botti, che ha convalidato l'arresto. La convalida si è tenuta questa mattina in tribunale a Imperia. Oldani si trova rinchiuso nel carcere di Sanremo. https:www.ilgiorno.itmilanocronacastrangola-madre-casa-mare-nm0h01s6 Il giovane ha risposto alle domande del gip, che ha poi disposto la misura di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

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