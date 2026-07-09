Domani alle 11.30 in tribunale a Imperia si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto di un giovane di 20 anni, residente nell’hinterland milanese. È accusato di aver ucciso la madre, una donna di 58 anni, a Sanremo. L'uomo è stato arrestato nel corso delle indagini e l’udienza deciderà sulla validità del provvedimento restrittivo.

9 luglio 2026 – È stata fissata per le 11.30 di domani, venerdì 10 luglio, in tribunale a Imperia, l'udienza di convalida dell'arresto di Filippo Oldani, il ventenne residente a Cusago nell’hinterland milanese e accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare per la morte della madre, Lorella Capano, 58 anni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Imperia Enrico Cinnella della Porta. Il giovane, sentito a lungo prima dell'arresto, ha negato ogni responsabilità. Alla domanda su come fossero comparsi i graffi sul corpo della donna, avrebbe risposto che sono da attribuire a morsi di insetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Lorella Capano uccisa a Sanremo: domani, 10 luglio, si terrà l’udienza di convalida dell'arresto per il figlio Filippo Oldani

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Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

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