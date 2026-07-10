Omicidio Loreto l'ex ribadisce | Ho ucciso Luigia e mi sono costituito Il figlio era a casa della nonna

L'ex compagno della donna uccisa a Loreto ha confermato di averla colpita a coltellate e di essersi costituito. Il figlio della vittima si trovava a casa della nonna materna nel momento dell'omicidio. L'uomo ha ribadito la confessione già resa dopo il fatto. La polizia ha sequestrato l'arma usata e sta svolgendo le indagini. La vittima aveva una relazione con l'uomo, che ha ammesso il delitto durante l'interrogatorio.

Era a casa della nona materna il figlio di Luigia Fortunato e Sami Khemaies mentre quest'ultimo uccideva a coltellate la ex nella loro casa a Loreto. L'uomo ha confermato al legale quanto confessato dopo il delitto. Dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Femminicidio a Loreto, uccide in casa la ex compagna a coltellate reddit

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