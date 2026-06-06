Durante l'udienza, Marco Manfrinati ha dichiarato di aver agito in legittima difesa nel corso dei fatti che hanno portato alla morte di Fabio Limido e al tentato omicidio dell’ex moglie. Il processo riguarda le accuse di omicidio e tentato omicidio, con Manfrinati che ha presentato questa versione dei fatti come motivo della sua condotta. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Nuova udienza del processo a Marco Manfrinati (nella foto), imputato per l’omicidio di Fabio Limido e per il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido. Nell’aula bunker del Tribunale di Varese la difesa si è concentrata sulla ricostruzione medico-legale delle lesioni riportate dallo stesso imputato durante la drammatica aggressione avvenuta il 6 maggio 2024 a Varese. Davanti alla Corte d’Assise è stato ascoltato Francesco Maria Avato, già direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Ferrara, incaricato di valutare la compatibilità delle ferite riportate da Manfrinati con gli elementi raccolti durante le indagini, in particolare con il ferro da golf utilizzato da Fabio Limido e con il coltello impiegato dall’imputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A processo per l’omicidio Limido. Manfrinati tenta la legittima difesa

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