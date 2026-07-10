Omicidio a Loreto | Luigia mamma di 33 anni uccisa a coltellate dall’ex compagno La diretta

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Loreto, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno durante una lite in casa. L’episodio è avvenuto il 10 luglio 2026, nel corso di un confronto tra i due. La donna è deceduta sul luogo dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La vittima era madre di un bambino di 5 anni.

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Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Choc a Loreto (Ancona), una donna è stata uccisa a coltellate. La morte sarebbe avvenuta in casa al culmine di una lite con l'ex compagno.  La vittima è Luigia Fortunato, una mamma di 33 anni originaria di Cerignola. E’ stata trovata nell'abitazione in via Bramante. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, in evidente stato di choc e con gli indumenti completamente intrisi di sangue, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Sentendo la frase “L’ho ammazzata”, alcuni passanti hanno subito chiamato il 112 facendo giungere sul posto ambulanze e carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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