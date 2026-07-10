Una donna è stata accoltellata dall'ex compagno durante una lite avvenuta in strada. La discussione, secondo la versione fornita, riguardava il campo estivo del figlio e sarebbe stata simile a un normale alterco domestico. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio, ora in ospedale, mentre l'uomo è stato fermato dai carabinieri. La lite si è svolta davanti a testimoni, nessuno ha riportato ferite.

Loreto, 10 luglio 2027 - "Avevano avuto una discussione per il centro estivo del bambino. Era un litigio come può essere quello che fa chiunque a casa. Una sciocchezza proprio". Sono le parole di Roberto Cionna, compagno di Luisa Savino, madre di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dall’ex marito Sami Khemaies a Loreto. L’uomo ha confessato ed è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. I due erano sposati da 9 anni, ma attualmente vivevano a casa da separati. "Abitavano assieme per il bene del bambino”. “Erano due anni che abitava con l'ex moglie per avere rapporti con il figlio, poi ognuno faceva la vita sociale sua, loro vivevano separati”, spiega ancora Cionna: la mamma della vittima è sotto choc e non riesce a parlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Loreto, Luigia accoltellata dall’ex. “Avevano litigato per il campo scuola del figlio”

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