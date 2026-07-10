Il figlio di Lorella Capano, di 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre durante l’udienza di convalida dell’arresto. L’omicidio si è verificato la sera del 6 luglio nella casa delle vacanze della famiglia a Sanremo. L’arresto è stato convalidato.

Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, durante l’udienza di convalida dell’arresto. Il delitto è avvenuto la sera del 6 luglio nella casa delle vacanze della famiglia a Sanremo. Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Al termine dell’udienza, durata circa due ore e mezza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare. La confessione durante l’udienza. A confermare quanto accaduto in aula è stato l’avvocato Alessandro Moroni, che assiste il ventenne insieme al collega Giovanni Briola. «Ha risposto alle domande», ha dichiarato il legale all’uscita dal tribunale, precisando che il giudice «ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Omicidio di Lorella Capano a Sanremo, il figlio confessa davanti al giudice: convalidato l’arresto

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Sanremo, l'omicidio di Lorella Capano: arrestato il figlio - 1mattina News 09/07/2026

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#Sanremo Il figlio 20enne ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze il 6 luglio scorso. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Il gip ha disposto la custodia cautelare x.com

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