Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani a Sanremo il padre dopo l' arresto svela che era bullizzato

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni. Il corpo è stato trovato nella seconda abitazione di famiglia a Sanremo. Dopo l’arresto, il padre ha riferito che il giovane era stato vittima di bullismo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’omicidio e sul motivo del gesto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Filippo Oldani ha confessato l’omicidio della madre Lorella Capano di 58 anni. Il corpo è stato ritrovato all’interno della seconda casa di famiglia a Sanremo. Da subito sospettato, il figlio è stato interrogato per diverse ore, al termine delle quali il gip ha convalidato l’arresto. Durante l’udienza è scoppiato in lacrime. Il ventenne è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il padre di Filippo: “Era bullizzato, con la madre un rapporto soffocante”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

lorella capano uccisa dal figlio filippo oldani a sanremo il padre dopo l arresto svela che era bullizzato
© Virgilio.it - Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani a Sanremo, il padre dopo l'arresto svela che "era bullizzato"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

Video Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lorella Capano uccisa a Sanremo: domani, 10 luglio, si terrà l’udienza di convalida dell'arresto per il figlio Filippo Oldani

Lorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl 10 luglio 2026 si è appreso che Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di...

Temi più discussi: Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani, lo sconcerto tra i vicini di Cusago; Sanremo, Lorella Capano uccisa dal figlio nella casa al mare: Un delitto efferato; Lorella Capano uccisa in casa a Sanremo, arrestato il figlio di 20 anni; Lorella Capano trovata morta in casa a Sanremo: l'ombra dello strangolamento e i sospetti sul figlio Filippo Oldani.

lorella capano lorella capano uccisa dalOmicidio Lorella Capano, la confessione del figlio Filippo Oldani: L'ho uccisa nella casa delle vacanze. Convalidato l'arrestoLa confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela il ragazzo  ha risposto alle domande - ha detto l'avvocat ... tg.la7.it

lorella capano lorella capano uccisa dalLorella Capano uccisa a Sanremo, il figlio 20enne Filippo Oldani ha confessato: Sono stato io, è veroSvolta nel caso dell’omicidio di Sanremo: il 20enne Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web