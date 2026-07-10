Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni. Il corpo è stato trovato nella seconda abitazione di famiglia a Sanremo. Dopo l’arresto, il padre ha riferito che il giovane era stato vittima di bullismo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’omicidio e sul motivo del gesto.

Filippo Oldani ha confessato l’omicidio della madre Lorella Capano di 58 anni. Il corpo è stato ritrovato all’interno della seconda casa di famiglia a Sanremo. Da subito sospettato, il figlio è stato interrogato per diverse ore, al termine delle quali il gip ha convalidato l’arresto. Durante l’udienza è scoppiato in lacrime. Il ventenne è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il padre di Filippo: “Era bullizzato, con la madre un rapporto soffocante”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani a Sanremo, il padre dopo l'arresto svela che "era bullizzato"

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Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

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