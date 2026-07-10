Una donna di 33 anni è stata colpita con un coltello durante una lite con l'ex compagno in un appartamento di via Bramante, a Loreto. La donna è deceduta poco dopo in ospedale. L'uomo, anche lui presente al momento, è stato fermato dai carabinieri sul luogo dell'aggressione. La scena si è svolta davanti a testimoni, che hanno chiamato le forze dell'ordine.

Femminicidio nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno all'interno di un'abitazione di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme al 112 sarebbe stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno notato un uomo di 35 anni aggirarsi in strada in stato confusionale. L'uomo, visibilmente scosso e barcollante, avrebbe riferito di aver ucciso la sua ex compagna. L'intervento dei carabinieri I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, fermando il 35enne e conducendolo nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata, dove è stato ascoltato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Dramma a Loreto, donna di 33 anni uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno

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