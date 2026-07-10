Ancona donna uccisa in casa a coltellate dall' ex compagno

Una donna di 33 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via Bramante a Loreto, provincia di Ancona. La vittima è stata colpita con un coltello durante una lite con l'ex compagno. L’uomo è stato fermato dai carabinieri sul luogo del delitto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La scena si è svolta in una casa di proprietà della vittima.

Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo, un 35enne, barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, nel Maceratese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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