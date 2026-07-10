Il 10 luglio 2026, ad Arezzo, è stato presentato il docufilm “OltreTutto – Sulla Via di Francesco”. Il film tratta della sclerosi multipla e del modo in cui le persone affette convivono con la malattia. Il progetto segue un percorso da Anghiari a La Verna, evidenziando aspetti legati alla malattia e alle sfide quotidiane. La produzione si concentra su testimonianze e percorsi di vita.

Arezzo, 10 luglio 2026 – “ OltreTutto- Sulla Via di Francesco” è un docufilm sulla sclerosi multipla e su come convivere con una malattia senza farsi dominare da essa. Prodotto dalla Itaca film con la regia di Michele Rovini, racconta il cammino lungo la via di Francesco compiuto da Barbara Peruzzi e Monica Conticini, in un itinerario che si snoda da Anghiari fino a La Verna tra storia, arte e spiritualità. Tra le tappe, tutte in provincia di Arezzo, ci sono il Museo Civico di Sansepolcro, l’Eremo di Montecasale e di Cerbaiolo, il Piccolo Museo del Diario a Pieve Santo Stefano. Barbara e Monica sono due donne straordinarie che, pur combattendo quotidianamente contro la sclerosi multipla, non hanno mai perso la gioia di vivere e con essa la curiosità, l’allegria e, soprattutto, l’amore per tutto ciò che la vita offre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "OltreTutto – Sulla Via di Francesco": un viaggio speciale da Anghiari a La Verna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Salire alla Verna" per l’VIII centenario della morte di San Francesco e la giornata dell'EuropaDomenica 3 maggio alle 16 presso la chiesa di Santa Croce a Quinto a Sesto Fiorentino si terrà la rappresentazione del poemetto teatrale e musicale...

Cammino alla Verna: scade a maggio l’iscrizione per il viaggio di fedeÈ in scadenza a maggio la possibilità di iscriversi al pellegrinaggio diocesano alla Verna, previsto per il 1 e 2 ottobre.

Temi più discussi: OltreTutto – Sulla Via di Francesco: un viaggio speciale da Anghiari a La Verna diventato docufilm; L’associazione ’Oltretutto’ ricevuta all’Onu; Le piscine a Como sono care come resort. Chi non può spendere resta al caldo; 80 anni di Repubblica, 70 di Consulta: dialogo costituzionale con Silvana Sciarra.

Ecco il podcast della mia corrispondenza di questa mattina, Martedì, 7 Luglio 2026, in onda su @RadioRadicale, sul significato dello storico Vertice #Nato di #Ankara: radioradicale.it/.../prende-il-…... - Ha preso il via ad Ankara lo storico Vertice dell’Alleanza At x.com

OltreTutto – Sulla Via di Francesco: un viaggio speciale da Anghiari a La VernaE’ diventato docufilm che è stato intrapreso da due donne con la sclerosi multipla: Barbara Peruzzi e Monica Conticini ... lanazione.it

Rai Tre: Sulla via di Damasco, la puntata di domani sulle sfide e sulle speranze della giovinezzaNon abbiate paura! Accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore!: queste le parole di Leone XIV ai giovani. La nuova puntata di Sulla via di Damasco, in onda domenica 18 maggio, alle ore 7.30 ... agensir.it