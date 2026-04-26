Cammino alla Verna | scade a maggio l’iscrizione per il viaggio di fede

È in scadenza a maggio la possibilità di iscriversi al pellegrinaggio diocesano alla Verna, previsto per il 1 e 2 ottobre. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza di fede e spiritualità in uno dei luoghi sacri più riconosciuti. Le iscrizioni devono essere presentate entro la data stabilita, mentre le modalità di partecipazione e i dettagli logistici sono disponibili presso gli uffici organizzativi.

? Cosa sapere Scadenza iscrizioni a maggio per il pellegrinaggio diocesano alla Verna il 1 e 2 ottobre.. Il viaggio con il vescovo Palletti commemora il 700esimo anniversario della scomparsa di San Francesco.. Entro la fine di maggio è necessario confermare la partecipazione al pellegrinaggio diocesano verso il colle della Verna, in Toscana, previsto per i giorni 1 e 2 ottobre con il vescovo Luigi Ernesto Palletti. L’iniziativa, che si muoverà con un viaggio organizzato in pullman, celebra il settecentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco avvenuta ad Assisi nel 1226. L’ufficio diocesano Pellegrinaggi ha strutturato l’itinerario proprio in vista della ricorrenza del santo, collocando il cammino spirituale a pochi giorni dalla sua festa ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cammino alla Verna: scade a maggio l’iscrizione per il viaggio di fede Notizie correlate Da Marradi fino alla Verna, trekking sui passi del "folle" viaggio di Dino CampanaI partecipanti, per l'occasione potranno salire fino a Monte Calvano fino a raggiungere in breve il “Calcio del Diavolo” e il celebre santuario... Leggi anche: 1.490 posti UE: 6.150 euro, scade oggi l’iscrizione