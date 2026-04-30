Salire alla Verna per l’VIII centenario della morte di San Francesco e la giornata dell' Europa

Domenica 3 maggio alle 16 presso la chiesa di Santa Croce a Quinto a Sesto Fiorentino si terrà la rappresentazione del poemetto teatrale e musicale “Salire alla Verna” scritto da Don Vincenzo Arnone. L’evento si svolge in occasione dell’VIII centenario della morte di San Francesco e della giornata dell’Europa. La rappresentazione si svolge in un contesto religioso e culturale, dedicato a celebrare una figura importante della storia religiosa.

Domenica 3 maggio alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Croce a Quinto a Sesto Fiorentino verrà rappresentato il poemetto teatrale e musicale “Salire alla Verna” di Don Vincenzo Arnone. L’evento, a ingresso gratuito e in sinergia con il Comune di Sesto Fiorentino, fa parte della Stagione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un... Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoOggi pomeriggio la solenne cerimonia nella Basilica inferiore alla presenza di 300 frati. Contenuti di approfondimento Si parla di: Cammino alla Verna | scade a maggio l’iscrizione per il viaggio di fede. Sulle orme di San Francesco, escursione al santuario della VernaOggi, promossa dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, è in calendario l’escursione al santuario della ’Verna - Sulle orme di San Francesco d’Assisi’. Una suggestiva e coinvolgente ... ilrestodelcarlino.it Pedalando l’Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della VernaEntrano nel vivo i preparativi per la Mediofondo della Verna a Città di Castello che rientra nel format Pedalando l'Umbria di Francesco. Il circuito accoglie il terzo dei sette appuntamenti in program ... perugiatoday.it