Da dieci giorni, un incendio interessa le montagne dell’Ossola in Piemonte, coinvolgendo oltre 600 ettari di boschi nella zona di Premosello Chiovenda, vicino al parco nazionale della Valgrande. Oltre cento persone sono state sfollate a causa delle fiamme, che continuano a bruciare nella regione. Nessuna vittima è stata segnalata finora. Le autorità stanno intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere l’incendio.

Da dieci giorni le montagne dell’ Ossola continuano a bruciare. Le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello Chiovenda ai margini del parco nazionale della Valgrande, nell’ Alto Piemonte. Fino a ieri l’incendio aveva distrutto cento ettari di boschi. Ma in sole ventiquattr’ore è arrivato a devastare oltre seicento ettari. Ed è così che si è arrivati alla decisione di far evacuare gli oltre cento residenti della frazione di Colloro, la più vicina al fronte del fuoco. Le persone fragili sono state ricoverate in una casa di riposo, per gli altri sono state messe a disposizione due palestre. I disagi dovuti all’incendio si sono registrati in tutta la valle dove da giorni l’aria è coperta dal fumo degli incendi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre cento sfollati e seicento ettari di boschi distrutti dal fuoco in Ossola in Piemonte

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