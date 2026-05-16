Nelle prime ore del mattino, un incendio si è scatenato in via Puccini coinvolgendo un camper e diverse auto nelle vicinanze. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, provocando la distruzione totale del camper e danneggiando anche le vetture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre le cause dell’origine del rogo sono ancora da accertare. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

? Domande chiave Cosa ha innescato il rogo nel camper alle prime luci dell'alba?. Come hanno fatto le fiamme a propagarsi così velocemente alle auto?. Perché il fuoco è diventato così difficile da domare in via Puccini?. Chi dovrà rispondere dei danni causati dal violento incendio mattutino?.? In Breve Incendio iniziato sabato 16 maggio verso le ore 6:45 in via Puccini 86.. Nessun ferito registrato dai soccorritori intervenuti presso la centrale di via d'Alviano.. Fiamme distrutte il camper e si sono propagate alle auto parcheggiate adiacenti.. Indagini tecniche in corso per determinare la causa del rogo nel mezzo.. Verso le 6:45 di questo sabato 16 maggio, un violento incendio ha avvolto un camper in via Puccini, all’altezza del civico 86, provocando danni anche ad altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba di fuoco in via Puccini: camper e auto distrutti dal rogo

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