Fiamme sul monte Faeta Distrutti 800 ettari di boschi Indagati due giardinieri

Sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa si sono verificati incendi che hanno bruciato circa 800 ettari di bosco. Due uomini, entrambi cinquantenni di Lucca, sono stati iscritti nel registro degli indagati come presunti responsabili del rogo. L’incendio ha causato l’evacuazione di diverse abitazioni, alcune delle quali sono state danneggiate dalle fiamme. Le autorità stanno approfondendo le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Sono due cinquantenni lucchesi i presunti responsabili del disastroso rogo che in questi giorni ha divorato quasi 800 ettari di bosco sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case, alcune delle quali – ad Asciano - devastate dalle fiamme. A individuarli sono stati i carabinieri forestali che li hanno già ascoltati e trasmesso gli atti alla Procura: saranno indagati per incendio boschivo colposo aggravato e rischiano fino a 10 anni di carcere. Si tratta dei titolari di una piccola impresa che effettua lavori di giardinaggio. Martedì mattina, su incarico del proprietario, avevano potato un oliveto sulle colline lucchesi di Santa Maria del Giudice.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme sul monte Faeta. Distrutti 800 ettari di boschi. Indagati due giardinieri Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte Faeta. Fiamme sul Monte Faeta, devastati 710 ettari di boschiIn rientro quasi completo l'emergenza incendio sul versante pisano del Monte Faeta dove già in serata potranno rincasare quasi tutti i 400 residenti evacuati mentre il rogo devastava 710 ettari di bos ... ansa.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it Il bilancio delle fiamme: 400 ancora sfollati, una casa distrutta e altre danneggiate - facebook.com facebook Ancora fiamme sul Monte Faeta. Linea del fuoco ridotta a 3 km ma era stata di oltre 20 km #ANSA x.com