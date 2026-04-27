Nella Spa di un hotel di lusso a Marrakech, si sono svolti trattamenti dedicati alla cura della pelle utilizzando olio di argan, un prodotto tipico della regione. Durante le sessioni, sono stati mostrati i metodi tradizionali della cosmesi marocchina, che prevedono l’applicazione di oli e maschere naturali. La pratica si inserisce in una lunga tradizione di rituali di benessere tramandati nel tempo, con particolare attenzione alle tecniche femminili.

Appena prima della Medina e della moschea della Koutoubia con il suo alto minareto, sorge La Mamounia, hotel storico della città dal passato illustre, paradiso sicuro appena si varca la soglia. Al suo interno, La Mamounia contiene tutta la bellezza di Marrakech e per questo più che un hotel, è una destinazione di per sé. La bellezza è in ogni dettaglio: è nel lampadario celebrativo del centenario composto da due collane sospese nello spazio realizzate con pendenti in argento e alpacca, omaggio alle tradizioni artigianali e ai gioielli locali chiamati “tamazight”, è nell'antico frutteto di 13 ettari, dono di nozze del sultano alawita Mohammed Ben Abdallah a suo figlio e oggi parco dell'hotel, una vera e propria oasi con ulivi secolari, roseti, aranceti e altre tipologie di piante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nella Spa de La Mamounia a Marrakech per nutrire la pelle con l'olio di argan e scoprire l'arte della cosmesi marocchina

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