Negli ultimi dieci anni, il settore della medicina estetica maschile ha visto un aumento significativo delle richieste, con il trapianto di capelli che si conferma come trattamento più richiesto. La tricologia avanzata ha introdotto protocolli integrati per migliorare i risultati e la cura del cuoio capelluto. Questi approcci combinano tecniche tradizionali con nuove metodologie, offrendo soluzioni più mirate ai pazienti. La crescita del mercato si riflette nella frequenza con cui vengono eseguiti interventi di trapianto e nelle innovazioni nel campo della cura capillare.

Negli ultimi dieci anni il mercato della medicina estetica maschile ha registrato una crescita esponenziale, con il trapianto di capelli al centro della domanda. Le tecniche disponibili come FUE, DHI, Long FUE sono ormai diffuse in molti centri italiani e internazionali, e per il paziente che sceglie di intervenire sull'alopecia il vero discrimine non è più quale tecnica ma quale percorso. A parità di strumentazione chirurgica, ciò che cambia il risultato, e soprattutto la sua durata nel tempo, è il protocollo medico integrato che accompagna l'intervento dalla diagnosi alla convalescenza. Una differenza spesso invisibile nei materiali promozionali, ma decisiva nel momento in cui il paziente, a distanza di mesi, fa il bilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trapianto di capelli e tricologia avanzata: perché il protocollo integrato fa la differenza

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