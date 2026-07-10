Massimo Oddo ha spiegato di aver lasciato il ruolo nel settore giovanile del Milan, sottolineando come funziona il sistema U23. Ha inoltre commentato la situazione di un giovane calciatore, suggerendo che necessita di un trasferimento in una squadra con una categoria inferiore. Nel suo intervento, ha fatto riferimento anche a una fase dell’anno ricca di anniversari importanti, come il ventennale del titolo azzurro a Berlino e il decennale della promozione in Serie A con il Pescara.

Per Massimo Oddo è un’estate di numeri tondi e pieni. Pieni di significato: sono le settimane dei suoi primi 50 anni, del ventennale del trionfo azzurro a Berlino, e del decennale della promozione in A alla guida del Pescara. Tutte cartoline che, dopo “mezzo secolo di vita” – come lo chiama lui ridendoci sopra - invitano a un bilancio complessivo. Massimo però, pur voltandosi indietro con soddisfazione e orgoglio, preferisce guardare avanti. Soprattutto adesso che è professionalmente libero dopo aver concluso l’avventura alla guida di Milan Futuro e aver lasciato sul tavolo un anno di contratto. Partiamo dal “mezzo secolo di vita”: sensazioni? Ha fatto effetto? “Un minimo di effetto diciamo che lo fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Oddo: "Perché ho detto addio a Milan Futuro. Così funziona l'U23. Camarda? Gli serve una buona B"

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