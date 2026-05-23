Massimo Oddo ha deciso di lasciare la panchina di Milan Futuro dopo aver trascorso diversi giorni a valutare la sua posizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue un periodo di discussioni interne. Al momento non sono stati annunciati dettagli sui motivi della sua uscita o sui piani futuri dell’allenatore. La sua separazione dal club rossonero è definitiva e non sono previsti ulteriori aggiornamenti.

Si chiude un capitolo durato quasi due stagioni per Massimo Oddo. L'ex calciatore del Milan, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Di Marzio, dovrebbe lasciare la panchina del Milan Futuro. Una scelta molto importante e ponderata, arrivata nonostante Oddo avesse ancora un anno di contratto e un forte legame con la squadra, di cui è stato anche calciatore. Alla base della decisione ci sarebbe la voglia di rimettersi in gioco in categorie più alte. La seconda avventura di Oddo nel mondo rossonero era iniziata in un periodo non proprio facile. Nel febbraio del 2025 raccoglie l'eredità di Daniele Bonera, esonerato dal club rossonero, subentrando in panchina in piena zona play-out in Serie C. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo verso l’addio: l’ex calciatore saluta il club rossonero

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