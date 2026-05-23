Milan Futuro Oddo lascia con un anno di anticipo | l' U23 rossonera dovrà trovare un nuovo allenatore
Il tecnico dell’Under 23 del Milan ha deciso di lasciare l’incarico con un anno di anticipo rispetto al contratto. La separazione è stata concordata tra le parti, senza che si tratti di un esonero. L’allenatore lascerà l’incarico e il club dovrà individuare un nuovo allenatore per la squadra giovanile. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta.
È una primavera complicata, per il mondo rossonero. Dove più o meno tutto sta venendo messo in discussione. E non fa eccezione nemmeno la seconda squadra: Massimo Oddo conclude con un anno di anticipo l'avventura alla guida di Milan Futuro (aveva firmato fino al 2027), che quindi avrà bisogno di un nuovo allenatore. Non si tratta di un esonero, né sono volati gli stracci. Tutt'altro: è una separazione di comune accordo, senza rancori, tanto che il tecnico lascerà sul tavolo il secondo anno di contratto. Un gesto non comune e ovviamente apprezzato a Casa Milan. Quindi, che cosa è successo? Semplicemente, dal momento che quasi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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