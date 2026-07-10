OCEAN Film Festival 2026 | svelata la decima edizione del tour cinematografico dedicato al mare

L’Ocean Film Festival 2026 ha annunciato la decima edizione del tour cinematografico dedicato al mare. Si tratta dell’evento più importante in Italia che promuove la cultura marittima e la protezione degli ecosistemi marini. La manifestazione, che si svolge in diverse città, raggiunge quest’anno un traguardo significativo, segnando dieci anni di attività continua. La rassegna presenta film e documentari sulle tematiche oceaniche.

Il principale evento cinematografico itinerante d’Italia interamente dedicato alla cultura del mare e alla tutela degli ecosistemi marini si appresta a tagliare lo storico traguardo dei dieci anni di attività. Gli organizzatori hanno ufficialmente annunciato le date e aperto le prevendite per l’OCEAN Film Festival World Tour Italia 2026, la manifestazione nata in Australia nel 2014 e portata nel nostro Paese da ITACA The Outdoor Community. A partire dal prossimo 14 ottobre, e fino a metà novembre, la kermesse attraverserà l’intera penisola con ben 22 appuntamenti ospitati nei più prestigiosi cinema e teatri italiani. Questa decima edizione... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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