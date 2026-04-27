Il Festival del Nerd celebra la sua decima edizione

Dal 22 al 24 maggio, il centro di Foggia ospiterà la decima edizione del Festival del Nerd. L’evento si svolge in città e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama fumettistico e della cultura pop italiana. Durante i tre giorni, saranno presenti esposizioni, incontri e attività dedicate agli appassionati di fumetti, videogiochi e cinema. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più rilevanti in questa nicchia culturale.

Dal 22 al 24 maggio, per le vie del centro di Foggia, si svolgerà la decima edizione del Festival del Nerd, che quest’anno celebra un traguardo importante e simbolico, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama fumettistico e della cultura pop in Italia. Durante questi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggioTempo di lettura: 2 minutiCaserta si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione... Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio con ingresso gratuitoLa città si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione della Caserta Tattoo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coconino Fest – Il festival del fumetto d’autore torna a Ravenna dal 29 maggio al 2 giugno; Fra sorprese Kinder e arruolamento di nerd; Tra manga e videogiochi: successo per il primo Brixia Cosplay and Nerd/ LE FOTO; Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & Games. Foggia, il Festival del Nerd taglia il traguardo dei dieci anni: tre giorni tra fumetti e cultura popIl Festival del Nerd di Foggia compie dieci anni e si prepara a celebrare un traguardo simbolico con un’edizione speciale. immediato.net Tre giorni di fumetti, cosplay, gaming, manga: il Festival del Nerd di Foggia celebra la 10ª edizioneDal 22 al 24 maggio, per le vie del centro di Foggia, si svolgerà la decima edizione del Festival del Nerd, che quest’anno celebra un traguardo importante e simbolico, confermandosi come uno degli app ... foggiacittaaperta.it Il Covo del nerd. . Mario Sturniolo firma LIVE la tua busta Topps al Comicon Napoli! Solo 10€ + Meet&Greet incluso. Pezzi limitati - facebook.com facebook