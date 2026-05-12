Cannes 2026 al via la 79esima edizione del Festival | i film in gara e la giuria
È iniziata la 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio 2026. Durante i dodici giorni, sono previste numerose anteprime mondiali e proiezioni di film in gara. La giuria, composta da diversi membri, giudicherà le pellicole in concorso. La manifestazione si conclude con la cerimonia di premiazione, in cui sarà consegnata la Palma d’Oro, il riconoscimento più atteso del festival.
La rassegna cinematografica sulla Costa Azzurra fino al 23 maggio. Per quest’anno nessun film italiano in concorso Si alza il sipario su Cannes 2026: 12 giorni di anteprime mondiali a ritmo serrato, che culminano il 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’Oro, il massimo riconoscimento del festival e uno dei premi più prestigiosi dell’industria cinematografica. La 79esima edizione del festival del cinema della Costa Azzurra ospiterà alcuni dei film più attesi dell’anno, in un susseguirsi di red carpet e prime mondiali di grande richiamo. Si parte martedì con ‘La Vénus électrique‘ di Pierre Salvadori, film d’apertura fuori concorso del Festival, che in questa edizione non vede film italiani in concorso.🔗 Leggi su Lapresse.it
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