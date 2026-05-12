Cannes 2026 al via la 79esima edizione del Festival | i film in gara e la giuria

È iniziata la 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio 2026. Durante i dodici giorni, sono previste numerose anteprime mondiali e proiezioni di film in gara. La giuria, composta da diversi membri, giudicherà le pellicole in concorso. La manifestazione si conclude con la cerimonia di premiazione, in cui sarà consegnata la Palma d’Oro, il riconoscimento più atteso del festival.

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