elezioni comunali occhi puntati su salerno venezia e reggio calabria

Oggi e domani, oltre 6 milioni di italiani votano in 749 comuni, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Le urne sono aperte per le elezioni comunali, con cittadini chiamati a scegliere i nuovi amministratori locali. La consultazione riguarda diversi centri urbani, con particolare attenzione alle città più popolose e a quelle con sfide politiche significative. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore, dopo la chiusura delle urne.

Da Venezia a Reggio Calabria, oltre6 milioni di italianisono chiamati alle urne tra oggi e domani per latornata elettoraleche vede protagonisti749 comuni. Tra questi anche 18 capoluoghi di provincia. E tra due settimane, per il 7 e l’8 giugno si tornerà al voto per gli eventuali ballottaggi. Comunali che sono la cartina tornasole anche per valutare i riflessi a livello nazionale. Occhi puntati infatti soprattutto per l’esito delle elezioni nei capoluoghi, ovvero Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento e, nell’unico capoluogo di Regione, Venezia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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