NXT mostra divisioni evidenti tra uomini e donne. Gli atleti maschili faticano a mantenere il passo, mentre le donne continuano a proporre nuove sfidanti e a trainare lo show. Dopo l’ultimo evento, alcune storie nella divisione maschile sono ancora in evoluzione, mentre quella femminile si mantiene attiva con nuovi sviluppi. La differenza di ritmo tra le due categorie resta evidente, con le donne che sembrano più dinamiche rispetto agli uomini.

Buongiorno amici di Zona Wrestling e bentornati al nostro appuntamento settimanale con l’approfondimento sul roster che guarda al futuro della WWE. The Great American Bash è ormai archiviato, ma ci si porta dietro diverse storie dall’ultimo PLE, soprattutto nella divisione maschile, mentre la femminile continua a correre e proporre nuove sfidanti. La divisione maschile è stata sicuramente la più penalizzata dai call-up del 2026 andando a perdere quasi tutti i main eventer e protagonisti delle due scene titolate, sapevamo quindi che non sarebbe stato facile ripartire e ricostruire una divisione solida. Tuttavia con l’inizio del nuovo corso... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT a due velocità: gli uomini arrancano, le donne trainano lo show

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