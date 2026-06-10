NXT 09.062026 Lo spirito di NXT

Da zonawrestling.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una grandinata a fine primavera ha interrotto un evento di wrestling, lasciando il pubblico sotto la pioggia. La scena si è svolta durante uno show di NXT il 9 giugno 2026, con wrestler e spettatori colti di sorpresa. La pioggia intensa ha causato l’interruzione improvvisa, con alcuni spettatori che hanno cercato riparo sotto le strutture. Nessuna informazione su eventuali danni o infortuni, ma la scena ha segnato una sospensione inaspettata dello spettacolo.

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Ciao Bro di Zona Wrestling, una grandinata a fine primavera è il massimo per chiuderla. Rimanendo in tema siamo qui per la primavera del wrestling. Hoka Hey!!! Noam Dar & Romeo Moreno vs Fraxiom (3,5 5) Incontro nato perché come al solito Romeo ha trascinato Noam nelle sue iniziative latine. Axiom è impressionato dal giovane, dopotutto come viene sottolineato al tavolo di commento sono entrambi di Madrid. A un certo punto Frazer si prende il tag senza permesso e Moreno gli impone di tornare all’angolo, perché vuole misurarsi col suo connazionale. Performance solida la sua, senza togliere nulla a Dar che prova anche un inedito Moonsault. L’obiettivo dei 3 veterani è mandare over il 21enne e lo fanno egregiamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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