Le donne e gli uomini di ferro conquistano Jesolo

A Jesolo si è svolto l’Ironman 70.3 Venezia-Jesolo, una competizione con 2.818 partecipanti iscritti. La giornata si è presentata con condizioni meteorologiche favorevoli, creando un’atmosfera ideale per la sfida tra uomini e donne di ferro. La gara ha attirato appassionati di triathlon da diverse regioni, offrendo una giornata ricca di emozioni e adrenalina lungo il percorso.

L'Ironman 70.3 Venezia-Jesolo ha regalato una domenica di gara spettacolare. Con 2818 atleti iscritti e condizioni meteorologiche ideali, il palcoscenico era pronto per una gara emozionante.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayGli atleti hanno affrontato una gara panoramica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate ChatGPT: le donne conquistano l’IA, superate gli uomini nel 2025Le statistiche di OpenAI rivelano un cambiamento radicale nell’utenza di ChatGPT: le donne sono ormai la maggioranza degli utenti regolari, superando... "Faremo corsi di difesa personale per le donne e per gli uomini"Le dimostrazioni di difesa personale al centro arti marziali Budokai, sono state seguite con molto interesse durante l’iniziativa "Pasquetta del... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Non potete passare qui con la bicicletta: litigio con morso a un braccio a Jesolo; L’Ironman 70.3 Venice-Jesolo accoglie quasi 3000 atleti per una celebrazione della resistenza e dello spirito internazionale; Muore il cane e comprano una pagina di giornale per salutarlo: Ciao Nico, è stato un onore averti con noi; Casting a Jesolo per spot corale estivo. Jesolo, gli albergatori: «Contratto integrativo per attirare stagionali»JESOLO - Un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali. E' quello che verrà avviato dall'Associazione jesolana albergatori per giungere alla definizione di un contratto integrativo di secondo ... ilgazzettino.it Jesolo, Litorale | Scontro auto-moto: un ferito e lunghe code - facebook.com facebook