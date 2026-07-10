Nuovi interventi dei cantonieri Focus su Meati Cerasomma e colline

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cantonieri stanno eseguendo interventi di manutenzione lungo diverse strade nelle zone Meati e Cerasomma. Un sopralluogo è stato effettuato dal sindaco e dall’assessore, che hanno verificato i lavori in corso. Gli operai stanno intervenendo su via della Cella, via di Cocombola, via della Polla e via dei Ronchetti. Le attività riguardano la sistemazione della carreggiata e il taglio della vegetazione lungo le strade interessate.

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Sopralluogo in zona MeatiCerasomma per il sindaco Pardini e l’assessore Bruni, dove alcuni cantonieri stanno effettuando un lavoro di manutenzione lungo la via della Cella, via di Cocombola, via della Polla, via dei Ronchetti. Dall’inizio di quest’anno i cantonieri di paese sono intervenuti in via di Mastiano e Gugliano, dalla chiesa di Gugliano fino all’intersezione con via di Colle Orzala, in un tratto collinare, e sempre in via di Mastiano e Gugliano, da Mastiano fino all’intersezione con via di Mammoli, nel tratto di valle. Con il nuovo affidamento, iniziato il 24 giugno, hanno effettuato la pulizia e sfalcio del verde ai margini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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