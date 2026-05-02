Apple rinuncia all’iPad Ultra | focus su MacBook OLED e nuovi piani

Apple ha deciso di interrompere lo sviluppo dell’iPad Ultra, concentrandosi invece sul lancio di nuovi MacBook dotati di display OLED. La società ha comunicato che il progetto dell’iPad Ultra non sarà più portato avanti e che i piani futuri prevedono l’introduzione di dispositivi alternativi destinati al segmento professionale. Al momento, non sono stati annunciati dettagli su eventuali prodotti che sostituiranno direttamente l’iPad Ultra nel catalogo.

? Cosa scoprirai Perché Apple ha deciso di cancellare il progetto iPad Ultra?. Quale nuovo dispositivo sostituirà l'iPad Ultra nel catalogo professionale?. Come influirà il nuovo MacBook OLED sulle vendite dei tablet?. Perché l'iPad pieghevole da 20 pollici è considerato un esperimento bizzarro?.? In Breve Davide Raia riporta il calo vendite iPad Pro rispetto a iPhone e MacBook Pro.. Lancio MacBook Ultra con tecnologia OLED previsto per i primi mesi del 2027.. Mark Gurman dubita fattibilità prototipo iPad pieghevole con display da 20 pollici.. Apple valuta estensione marchio Ultra a iPhone, MacBook e AirPods.. Le strategie di sviluppo di Apple subiscono una brusca accelerazione dopo che i risultati commerciali degli iPad Pro hanno mancato gli obiettivi prefissati per la gamma professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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