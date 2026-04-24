Pistoia nuovi progetti per la disabilità | focus su Maic e caregiver

Il 23 aprile, la ministra Locatelli e la sindaca di Pistoia visiteranno la Fondazione Maic, un centro dedicato ai servizi per la disabilità. Durante l'incontro, saranno presentati nuovi progetti e iniziative rivolte a migliorare il sostegno ai caregiver e alle persone con disabilità. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali in città, con l'obiettivo di approfondire le attività e le attività della fondazione.

? Cosa sapere La ministra Locatelli e la sindaca Celesti visitano la Fondazione Maic di Pistoia il 23 aprile.. Il sopralluogo punta a potenziare i servizi sociali e il sostegno ai caregiver locali.. Giovedì 23 aprile 2026, la sindaca di Pistoia Anna Maria Celesti ha accompagnato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli presso la Fondazione Maic per un sopralluogo incentrato sul sostegno alle fragilità e sulla gestione dei servizi sociali. L’incontro si è concentrato sulla realtà della Fondazione Maic, descritta dalla prima autorità cittadina come un pilastro essenziale per l’intero territorio pistoiese. La struttura si distingue per il lavoro costante svolto a favore delle persone con disabilità, seguendole in percorsi volti a favorire una riabilitazione che permetta loro di reintegrarsi pienamente nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, nuovi progetti per la disabilità: focus su Maic e caregiver Notizie correlate Disabilità, la sfida di Locatelli: nuovi fondi e diritti per i caregiver?? Cosa sapere La ministra Locatelli incontra il terzo settore a Prato per discutere la riforma disabilità. Legge di Bilancio 2026, il Garante delle persone con disabilità: stop al bonus barriere, nuovi fondi per caregiver e inclusione scolasticaIl Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, ha diffuso il 12 febbraio 2026 una nota di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pistoia Essere Impresa: martedì 21 aprile l’evento finale del progetto under 35; A Pistoia c’è una mostra dedicata al grande architetto e designer Ettore Sottsass; Pistoia: il Consorzio dichiara chiusi i lavori idraulici sul Rio Diecine in Via Gentile alle Fornaci; Pistoia ha un nuovo vescovo: è mons. Augusto Mascagna da Civita Castellana. Digitale e lavoro: in Toscana oltre 3.200 partecipanti in 36 progettiI risultati del Fondo per la Repubblica Digitale sostenuto dalle Fondazioni di origine bancaria. Incontro a Pistoia ... nove.firenze.it Nuovi ossari per i cimiteri di Santomato, Spedaletto e ChiesinaSono iniziati a Chiesina Montalese i lavori per la realizzazione di nuovi ossari comunali, nell’ambito di un intervento più... Sono iniziati a Chiesina Montalese i lavori per la realizzazione di nuovi ... lanazione.it * Treno 18480 (FIRENZE SMN-LUCCA) cancellato da PISTOIA a LUCCA, viaggiatori con treno 18528; * Treno 18483 (LUCCA-FIRENZE SMN) cancellato da LUCCA a PISTOIA, viaggiatori con treno 18531. #treni x.com Questa mattina a Pistoia ho visitato la Fondazione MAiC, una realtà che da anni è punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie. Un lavoro quotidiano fatto di competenza, attenzione e relazioni, che dimostra quanto sia importante la collab - facebook.com facebook