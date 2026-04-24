Ritorno di Xbox | la nuova strategia per rilanciare il brand

Microsoft Gaming ha annunciato il ritorno di Asha Sharma per guidare la divisione Xbox, con l’obiettivo di rafforzare il marchio e rinnovare la sua posizione nel mercato dei videogiochi. Sharma assume il ruolo di responsabile, concentrandosi sulla riposizionamento del brand e sulla sua identità centrale all’interno dell’azienda. La strategia mira a rilanciare Xbox attraverso nuove iniziative e una maggiore integrazione tra hardware, software e servizi.

? Cosa sapere Asha Sharma ripristina il marchio Xbox come identità centrale della divisione Microsoft Gaming.. Il rebranding accompagna l'aggiornamento tariffe Game Pass e lo sviluppo del Project Helix.. Asha Sharma ha ufficializzato il ritorno del marchio Xbox come identità centrale della divisione videoludici di Redmond, segnando una svolta strategica che punta a consolidare il brand dopo le recenti incertezze sul modello economico del Game Pass. La nuova guida ha utilizzato un manifesto pubblicato su Xbox Wire, intitolato programmaticamente We are Xbox, per comunicare la decisione di abbandonare la denominazione Microsoft Gaming. Questo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorno di Xbox: la nuova strategia per rilanciare il brand Notizie correlate Xbox, la nuova CEO parla del ritorno delle esclusive Xbox e dell’interfaccia di 360La nuova guida di Xbox, Asha Sharma, è finita al centro del dibattito pubblico dopo alcuni messaggi pubblicati su X che hanno riacceso due temi molto... Leggi anche: Xbox avrà di nuovo giochi in esclusiva? Non è escluso un cambio di strategia, ammette la nuova CEO di Microsoft Gaming Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Xbox, ritorno alle esclusive? Microsoft starebbe riconsiderando la sua strategia multipiattaforma; Xbox valuta il ritorno alle esclusive: Microsoft non trova la quadra; Xbox valuta un ritorno alle esclusive? Nuovi segnali dai vertici della divisione gaming; Battletoads a 1€ su Instant Gaming, il ritorno più folle degli anni ’90 a prezzo minimo. Microsoft saluta Microsoft Gaming e annuncia il ritorno al marchio XboxCambio di direzione netto (ma anche piuttosto scontato) in casa Microsoft: la nuova CEO di Microsoft Gaming Asha Sharma è ora ufficialmente CEO di Xbox, avendo scelto di mettere da parte la prima deno ... it.ign.com Niente più Microsoft Gaming: siamo Xbox, dichiara la CEO Asha SharmaLa nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha condiviso una lettera indirizzata ai membri della divisione che suona come una sorta di manifesto su un ritorno alla centralità della console. multiplayer.it Esclusiva Tom Warren: Microsoft riporta in auge Xbox e abbandona Microsoft Gaming. Durante una riunione interna con tutti i dipendenti tenutasi oggi, il nuovo CEO di Xbox ha annunciato il ritorno dell'organizzazione Xbox e molto altro. Tutti i dettagli - facebook.com facebook