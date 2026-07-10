È stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria all’intersezione tra viale Giovanni Paolo II e via Benedetto XVI, lungo la strada Fiume. La rotatoria collegherà il tratto con la rotatoria di Fontebecci, migliorando la viabilità nella zona nord. L’intervento mira a risolvere i problemi di mobilità nell’area e a facilitare i collegamenti tra le strade coinvolte. La procedura di aggiudicazione è ora aperta.

Pubblicata la gara per l’affidamento lavori della nuova rotatoria all’intersezione tra viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e via Benedetto XVI, nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci. La nuova rotatoria dovrebbe andare a ’risolvere’ l’accesso alla zona nord della città, opera da concludersi entro dicembre 2027. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, è stata dunque pubblicata ieri sulla piattaforma telematica regionale Start la procedura di gara per l’affidamento lavori. Le offerte potranno essere presentate entro giovedì 30 luglio; l’aggiudicazione è prevista entro il mese di agosto, mentre la consegna dei lavori entro ottobre, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova rotatoria nella strada Fiume per risolvere la mobiltà a nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esce di strada e si ribalta nella rotatoria: ferito un 31enneNella notte di domenica 26 aprile, un uomo di 31 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Pasiano di Pordenone.

Al via a Washington i colloqui Iran-Israele, ma Tel Aviv inizia una nuova avanzata: Idf passano a nord del fiume LitaniA Washington sono iniziati i colloqui tra Iran e Israele, mentre l’IDF ha avviato un’operazione militare a nord del fiume Litani.

Temi più discussi: Nuova rotatoria nella strada Fiume per risolvere la mobiltà a nord; Cavalcavia di viale Piave: modifica alla viabilità della rotatoria e del sottopasso / Notizie / Novità / Homepage; Ha finalmente aperto la provinciale che in 3 paesi aspettavano da 10 anni; STRADA FIUME, VIA ALLA GARA PER LA NUOVA ROTATORIA DA UN MILIONE DI EURO.

Nuova rotatoria nella strada Fiume per risolvere la mobiltà a nordPubblicata la gara per l’affidamento lavori della nuova rotatoria all’intersezione tra viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e via ... lanazione.it

Copparo, al via l’asfaltatura di tratti di vie e marciapiedi in prossimità del nuova rotatoria - X x.com

STRADA FIUME, VIA ALLA GARA PER LA NUOVA ROTATORIA DA UN MILIONE DI EUROPubblicata la procedura per l’affidamento dei lavori all’incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Benedetto XVI. L’opera completerà il collegamento con Fontebecci e dovrà essere conclusa entro il 31 ... oksiena.it