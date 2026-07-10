Nuova rotatoria nella strada Fiume per risolvere la mobiltà a nord

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria all’intersezione tra viale Giovanni Paolo II e via Benedetto XVI, lungo la strada Fiume. La rotatoria collegherà il tratto con la rotatoria di Fontebecci, migliorando la viabilità nella zona nord. L’intervento mira a risolvere i problemi di mobilità nell’area e a facilitare i collegamenti tra le strade coinvolte. La procedura di aggiudicazione è ora aperta.

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Pubblicata la gara per l’affidamento lavori della nuova rotatoria all’intersezione tra viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e via Benedetto XVI, nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci. La nuova rotatoria dovrebbe andare a ’risolvere’ l’accesso alla zona nord della città, opera da concludersi entro dicembre 2027. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, è stata dunque pubblicata ieri sulla piattaforma telematica regionale Start la procedura di gara per l’affidamento lavori. Le offerte potranno essere presentate entro giovedì 30 luglio; l’aggiudicazione è prevista entro il mese di agosto, mentre la consegna dei lavori entro ottobre, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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