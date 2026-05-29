A Washington sono iniziati i colloqui tra Iran e Israele, mentre l’IDF ha avviato un’operazione militare a nord del fiume Litani. Le forze israeliane stanno spostando le truppe nella regione, senza dichiarare una tregua. Il governo israeliano continua a condurre azioni militari nei territori vicini, mantenendo una posizione di fermezza contro le minacce percepite. I colloqui diplomatici sono in corso, ma le operazioni sul campo proseguono senza sosta.

“Tregua” è la parola che meno piace al governo di Benjamin Netanyahu quando si tratta di combattere i propri nemici o occupare territori nei Paesi vicini. Che si tratti del conflitto con l’ Iran, del cessate il fuoco a Gaza o di quello in Libano, Israele ha dimostrato che la sua parola, in questi casi, ha poco valore e le violazioni dello stop alle ostilità sono la norma. Così, proprio nel giorno in cui si aprono i negoziati diretti con Beirut a Washington, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno cominciato una nuova avanzata che ha portato le truppe di Tel Aviv a nord del fiume Litani, ben oltre la Blue Line che separava i territori di competenza dei due Paesi grazie anche alla presenza dei militari Onu e più a nord anche della cosiddetta Yellow Line, la nuova zona cuscinetto creata unilateralmente da Israele dopo l’ultima invasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via a Washington i colloqui Iran-Israele, ma Tel Aviv inizia una nuova avanzata: Idf passano a nord del fiume Litani

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Loser Trump Traps Himself Again For Israel; Iran Sends A Price List!

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